Новый научно-производственный центр БПЛА в Удмуртии назовут «Инмар»

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» появится собственный центр «Инмар» (с удм. «Бог»). Как сообщила в соцсетях и. о. премьер-министра республики Ольга Абрамова, накануне Минпромторг России присвоил будущему центру статус научно-производственного.

«В России всего 10 аккредитованных НПЦ. Все их резиденты могут претендовать на гранты для прототипирования, разработки и мелкосерийного производства БПЛА. Но главное — на оснащение «Инмара» Удмуртия получит 858 млн рублей. Значит, мы сможем производить ещё больше БПЛА. И пусть все они будут для мирного использования!» — написала Ольга Викторовна.