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Новый научно-производственный центр БПЛА в Удмуртии назовут «Инмар»

14:45, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый научно-производственный центр БПЛА в Удмуртии назовут «Инмар»
14:45, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
269
0
#Удмуртия\n#беспилотники
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
269
0

На его оснащение республика получит 858 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» появится собственный центр «Инмар» (с удм. «Бог»). Как сообщила в соцсетях и. о. премьер-министра республики Ольга Абрамова, накануне Минпромторг России присвоил будущему центру статус научно-производственного.

«В России всего 10 аккредитованных НПЦ. Все их резиденты могут претендовать на гранты для прототипирования, разработки и мелкосерийного производства БПЛА. Но главное — на оснащение «Инмара» Удмуртия получит 858 млн рублей. Значит, мы сможем производить ещё больше БПЛА. И пусть все они будут для мирного использования!» — написала Ольга Викторовна.

14:45, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
269
0
#Удмуртия\n#беспилотники