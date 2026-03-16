В Минцифры Удмуртии пояснили, почему смс о беспилотной опасности приходят с опозданием

15:15, 16 марта, 2026
Анна Торхова
Главный редактор
#Удмуртия\n#смс\n#Минцифры Удмуртии\n#беспилотная опасность\n#беспилотники
Источник фото: ИА «Сусанин»
Это связано с большим количеством абонентов.

Ижевск. Удмуртия. В Минцифры Удмуртии «Сусанину» пояснили, почему смс о введении и об отмене режима «Беспилотная опасность» приходят с опозданием. 

Задержка оповещений связана с большим количеством абонентов, включённых в рассылку. К постоянным жителям региона добавляются и те, кто приезжает в республику по работе, в туристических и иных целях. 

«Телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее передачу смс-сообщений, которое сегодня используют операторы сотовой связи, не рассчитано на такой объём передаваемого трафика. Его модернизация требует серьёзных вложений. Экономическая эффективность таких инвестиций оценивается как крайне низкая: абоненты сотовой связи редко используют функцию смс для общения, отдавая предпочтение мессенджерам», — рассказали «Сусанину» в Минцифры республики. 

Время доставки сообщений в последние дни удалось сократить за счёт уменьшения количества знаков в смс. С операторами связи продолжается работа в этом направлении. 

Поскольку «ВКонтакте» и MAX внесены в белый список, оперативнее получить информацию об угрозе БПЛА можно именно там. Например, на странице главы региона или Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС. 

