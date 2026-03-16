Башкортостан. Специалисты ижевской компании Zala (Зала) выяснили историю создания огромной надписи «Женя», высаженной деревьями в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ижевской компании по производству беспилотников в ходе планового мониторинга объектов ТЭК обнаружили огромное слово, высаженное ёлками.

Выяснилось, что слово было высажено ещё в 2005 году. Автором оказался местный лесник.

«Отец работал лесником, и перед ним стояла задача засадить елью закрепленный участок. Он нанял рабочих, вспахал землю и решил добавить «креатива»: вместо стандартных рядов захотел оставить память, высадив деревья в форме моего имени», — поделился уже взрослый сын лесника Евгений.

Он также отметил, что был счастлив увидеть послание отца спустя 20 лет с высоты птичьего полета благодаря современным технологиям.