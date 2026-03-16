Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Высаженное деревьями имя «Женя», обнаруженное ижевским беспилотником, лесник посвятил своему сыну

09:40, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Высаженное деревьями имя «Женя», обнаруженное ижевским беспилотником, лесник посвятил своему сыну
09:40, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
421
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Башкортостан\n#ZALA\n#беспилотники\n#имя
Источник фото: Официальный канал группы компаний ZALA
421
0

Сам Евгений признался, что был рад увидеть послание отца с высоты птичьего полёта.

Башкортостан. Специалисты ижевской компании Zala (Зала) выяснили историю создания огромной надписи «Женя», высаженной деревьями в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ижевской компании по производству беспилотников в ходе планового мониторинга объектов ТЭК обнаружили огромное слово, высаженное ёлками.

Выяснилось, что слово было высажено ещё в 2005 году. Автором оказался местный лесник. 

«Отец работал лесником, и перед ним стояла задача засадить елью закрепленный участок. Он нанял рабочих, вспахал землю и решил добавить «креатива»: вместо стандартных рядов захотел оставить память, высадив деревья в форме моего имени», — поделился уже взрослый сын лесника Евгений.

Он также отметил, что был счастлив увидеть послание отца спустя 20 лет с высоты птичьего полета благодаря современным технологиям.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:40, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
421
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Башкортостан\n#ZALA\n#беспилотники\n#имя