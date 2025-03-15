Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов провёл совещание по ямочному ремонту дорог. Как сообщает портал udmurt.ru, он заявил, что объёмы работ, которые производятся в настоящий момент, недостаточны. Жители справедливо жалуются на ямы и выбоины на дорогах, где еще недавно все было в порядке.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв отметил, что работа с литым асфальтом, применяемым сегодня, требует рециклеров для поддержания температуры, однако их число недостаточно, из-за чего возникают простои в работе.

«Моё предложение — выходить на мелкозернистый горячий асфальт. То есть начинать ремонты картами. Погодные условия позволяют: его укладку можно производить до минус 10 градусов. Все рецепты на такие смеси у подрядных организаций утверждены ещё с прошлого года. Уже сегодня можно начинать их варить. Это позволит устранять большие по протяженности дефекты, а надежность такого материала на дорогах выше», — сказал Алексей Горбачёв.

Роман Ефимов поручил профильному министру и главе Ижевска ежедневно информировать жителей о результатах работы и планах на предстоящий день на своих страницах в социальных сетях.

«Это важно, чтобы у наших жителей была возможность контролировать нас в ежедневном формате», — подчеркнул он.

Напомним, накануне вице-премьер УР Игорь Асабин и Алексей Горбачёв невольно стали участниками репортажа гонзо-журналиста, пообщавшегося с ними в районе ремонта на Воткинском шоссе в Ижевске.

Также напомним, что ранее эксперты объяснили, что мелкозернистый асфальтобетон сильно уступает литому асфальту.