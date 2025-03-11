Ижевск. Удмуртия. Более 5 000 кв. метров дефектов на дорогах Ижевска устранили с начала 2025 года. Об этом рассказал главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Роман Стерхов.

«На данном этапе устраняем аварийные дефекты на асфальтовом покрытии. Данные работы круглогодичные. В усиленном режиме приступили к этим работам уже в январе. На сегодняшний день 5 150 квадратных метров дефектов в Ижевске», — сказал эксперт.

Он отметил, что чаще всего проблемными участками становятся те, на которых не соблюдаются межремонтные сроки — вышла гарантия, назрел капитальный ремонт. Текущая же работа по своей сути не является ремонтом, а лишь «устранением дефектов». Триггерными точками города эксперт назвал участки на улицах Удмуртской, Пушкинской, Чугуевского, Карла Маркса, Володарского, Милиционной, Южной набережной.

«Пока мы не заменим полностью покрытие в ходе капремонта, будет такая ситуация. Сейчас же работами с литым асфальтом мы обеспечиваем безопасность дорожного движения. А основное преимущество литого асфальтобетона в том, что с ним можно работать при отрицательных температурах. У нас запущен завод на улице Пойма — АБЗ «Удача», который производит именно такую смесь. Производительность труда значительно выше, если бы мы использовали холодный асфальт», — подчеркнул Роман Стерхов.

С середины апреля город планирует начать работать более плотными смесями асфальтобетона — ремонт картами. На них уже будет распространяться гарантийный срок. Роман Стерхов отметил, что также власти Ижевска проверяют те участки, которые уже находятся на гарантии. По результатам обследования направляются предписания подрядчикам на устранение.

О самом процессе работы рассказал начальник участка МУП «ДРЭУ» Игорь Дивногорский во время работы на участке заездного кармана на улице Удмуртской в мкрн «Север».

«В основном работа происходит ночью. Этот участок доработают сегодня. Здесь сильный износ покрытия. Положено оно было давно, а трафик большой — и в полицию, и в соседние учреждения, да и сам жилой микрорайон очень большой. Данный участок давно просится на капремонт», — рассказал Игорь Дивногорский.

На объекте работает новый рециклер асфальтобетона. Одной загрузки смеси с завода хватает на 17-20 кв. метров устранения дефектов.

«Дефекты устраняются фрезой, покрытие высушивают, а потом заполняется литой асфальтобетон. Он очень пластичный, принимает форму ямы и не требует уплотнения. Температура смеси в 200 градусов Цельсия позволяет укладывать во влажную среду. Открыть движение на таких участках можно через час после укладки. Естественно, совсем в лужу никакой асфальт класть нельзя», — подытожил начальник участка.

Напомним, ямочный ремонт в Удмуртии с начала года охватил более 8 600 кв. метров.