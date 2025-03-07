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В Удмуртии обновили семь километров железнодорожных путей на перегоне Кама – Шолья

13:12, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии обновили семь километров железнодорожных путей на перегоне Кама – Шолья
13:12, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#РЖД\n#ГЖД\n#железная дорога\n#ремонт
Источник фото: unsplash.com (Aurora Wheeler)
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Всего планируется отремонтировать 65 км железных дорог.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь и февраль 2025 года обновили семь километров железнодорожного полотна на перегоне Кама – Шолья. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Всего в этом году планируют отремонтировать 65 км пути и 26 стрелочных переводов в Удмуртии и Свердловской области. Также будут уложены новые рельсы и щебеночный балласт.

Работы пройдут на перегонах Пастухово – Кекоран, Вожой – Кварса, на станциях Кизнер, Саркуз, Лудзя.

«Современные технологии позволяют осуществлять работы при отрицательных температурах», – говорится в сообщении.

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13:12, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РЖД\n#ГЖД\n#железная дорога\n#ремонт