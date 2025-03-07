Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь и февраль 2025 года обновили семь километров железнодорожного полотна на перегоне Кама – Шолья. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Всего в этом году планируют отремонтировать 65 км пути и 26 стрелочных переводов в Удмуртии и Свердловской области. Также будут уложены новые рельсы и щебеночный балласт.

Работы пройдут на перегонах Пастухово – Кекоран, Вожой – Кварса, на станциях Кизнер, Саркуз, Лудзя.

«Современные технологии позволяют осуществлять работы при отрицательных температурах», – говорится в сообщении.