Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии имеются риски сдвига срока сдачи нового терминала аэропорта в Ижевске. Об этом в ходе аппаратного совещания 3 марта доложил премьер-министр республики Роман Ефимов.

Он отметил, что всего в 2025 году в Удмуртии реализуется 225 объектов капремонта, в этом году должны завершить 202 объекта. Из них в графике — 87%.

Техническая готовность аэровокзального комплекса составляет 70%. На объекте смонтированы фасады, кровля, завершается обшив торцов и возведение перегородок из гипсокартона. Произведена поставка лифтов, эскалаторов, системы обработки багажа, телетрапов. На объекте монтируется оборудование по приточной вентиляции. На объекте работает порядка 120 человек ежедневно.

«Но на сегодняшний день имеются риски сдвига объекта в эксплуатацию на две недели. Обсуждаем с подрядчиком объёмы силовых ресурсов для того, чтобы сдать его в срок», — резюмировал Роман Ефимов.

Напомним, пока что официальная дата сдачи нового терминала Ижевского аэропорта — май 2025 года. Первый международный рейс Росавиация планирует осуществить в Ижевске в конце этого же года.