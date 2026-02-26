Закрыть
О реконструкции аэропорта в Ижевске рассказал Михаил Мишустин

08:30, 26 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Он привёл проект в пример, говоря об успехах моделей ГЧП.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о реконструкции аэропорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Модель государственно-частного партнёрства распространили на проекты реконструкции аэродромов. <...> Сейчас прорабатывается ещё почти три десятка таких совместных инициатив, в том числе по объектам в Кемерово, в Перми, в Нарьян-Маре и в Ижевске», — сказал председатель правительства России.

Он также напомнил об открытии нового аэропорта в столице Удмуртии: «Активно реализуются и другие значимые проекты, в том числе по модернизации наших аэропортов. Современные аэровокзальные комплексы, напомню, открылись в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, в Хабаровске, в Мурманске, в Ижевске».

Напомним, что новый международный терминал аэропорта имени М. Т. Калашникова в ноябре 2025 года Михаил Мишустин открыл по ВКС.

