Ижевск. Удмуртия. В 2026 году Росавтодор профинансирует строительство дорогу «Ижевск — Аэропорт». Об этом в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Хорошие для нас новости. Подтверждено финансирование — поддержка по дороге из Ижевска в аэропорт в следующем году. Думаю, всё получится, и мы основной объём сделаем и откроем дорожное полотно для движения. И продолжаются работы по федеральной трассе. В этом году ещё есть участки, которые сейчас отфрезерованы, но не уложен верхний слой. Должны завершиться. И большие планы на следующий год. Поэтому дорожникам будет много работы. Мобилизуйтесь, готовьтесь», — сказал Бречалов.

Он пояснил, что речь идёт о трёх участках федеральной трассы:

- участок около Можги в работе, дорожники планируют сдать его в ноябре;

- участок около Совхозного переходящий, его завершат в следующем сезоне;

- участок в районе села Можга практически готов. Открыто четырёхполосное движение. Осталось установить ограждения, знаки и укрепить кювет.

Напомним, руководитель Росавтодора Роман Новиков провёл встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Москве. Также напомним, что работы по реконструкции дороги оцениваются почти в 4,7 млрд рублей.