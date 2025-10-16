Закрыть
Росавтодор профинансирует строительство дороги «Ижевск — Аэропорт» в 2026 году

08:30, 16 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#Ижевский аэропорт\n#ремонт дорог Удмуртии
Источник фото: ИА "Сусанин"
267
0

Конкретная сумма не называется.

Ижевск. Удмуртия. В 2026 году Росавтодор профинансирует строительство дорогу «Ижевск — Аэропорт». Об этом в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Хорошие для нас новости. Подтверждено финансирование — поддержка по дороге из Ижевска в аэропорт в следующем году. Думаю, всё получится, и мы основной объём сделаем и откроем дорожное полотно для движения. И продолжаются работы по федеральной трассе. В этом году ещё есть участки, которые сейчас отфрезерованы, но не уложен верхний слой. Должны завершиться. И большие планы на следующий год. Поэтому дорожникам будет много работы. Мобилизуйтесь, готовьтесь», — сказал Бречалов.

 Он пояснил, что речь идёт о трёх участках федеральной трассы:

- участок около Можги в работе, дорожники планируют сдать его в ноябре;

- участок около Совхозного переходящий, его завершат в следующем сезоне;

- участок в районе села Можга практически готов. Открыто четырёхполосное движение. Осталось установить ограждения, знаки и укрепить кювет.

Напомним, руководитель Росавтодора Роман Новиков провёл встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Москве. Также напомним, что работы по реконструкции дороги оцениваются почти в 4,7 млрд рублей. 

