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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вместе с ремонтом эстакады на Центральной площади Ижевска обновят трамвайные пути

14:05, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Вместе с ремонтом эстакады на Центральной площади Ижевска обновят трамвайные пути
14:05, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#Ижевск\n#трамваи\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
77
0

Планируется восстановление двух участков на улице Карла Маркса.

Ижевск. Удмуртия. Вместе с ремонтом эстакады на Центральной площади Ижевска планируется обновление местных трамвайных линий. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин на брифинге с журналистами 27 февраля.

Напомним, движение на участке планируется перекрыть на 11 дней для всех видов транспорта, в том числе трамваев.

«На этот период в 2025 году запланирован ремонт трамвайных путей «ИжГЭТа». Два участка находятся как раз на улице Карла Маркса — участок от переулка Широкого до улицы Кирова и участок рельсового хозяйства на перекрёстке Карла Маркса с улицей Бородина», — поделился Максим Шадрин.

Замглавы отметил, что «ИжГЭТ» планирует провести ремонт линий в эти 11 дней, когда будет перекрыто движение. 

Напомним, ранее местных жителей предупредили о том, что шум от работ будет слышен не только днём, но и ночью.

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14:05, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#Ижевск\n#трамваи\n#ремонт дорог