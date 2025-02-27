Ижевск. Удмуртия. Вместе с ремонтом эстакады на Центральной площади Ижевска планируется обновление местных трамвайных линий. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин на брифинге с журналистами 27 февраля.

Напомним, движение на участке планируется перекрыть на 11 дней для всех видов транспорта, в том числе трамваев.

«На этот период в 2025 году запланирован ремонт трамвайных путей «ИжГЭТа». Два участка находятся как раз на улице Карла Маркса — участок от переулка Широкого до улицы Кирова и участок рельсового хозяйства на перекрёстке Карла Маркса с улицей Бородина», — поделился Максим Шадрин.

Замглавы отметил, что «ИжГЭТ» планирует провести ремонт линий в эти 11 дней, когда будет перекрыто движение.

Напомним, ранее местных жителей предупредили о том, что шум от работ будет слышен не только днём, но и ночью.