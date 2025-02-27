Ижевск. Удмуртия. Жителей домов возле Центральной площади Ижевска предупредили о шуме в ходе ремонта пешеходной эстакады. Об этом заявил руководитель строительного управления «Территория» Дмитрий Усов на брифинге с журналистами 27 февраля.

«Будет шумно как в ночное, так и в дневное время. Остаётся только принести извинения перед местными жителями за доставленные неудобства, но это необходимо. Мы понимаем, что это приведёт к какому-то дискомфорту жителей, поэтому для себя приняли решение, что самые шумные работы будем производить днём», — поделился руководитель подрядной организации Дмитрий Усов.

При этом он уточнил, что, возможно, придётся выполнять шумные работы и ночью. К самым громким видам работ он отнёс демонтаж конструкций и абразивные работы.

Напомним, в связи с ремонтом движение перекроют для всех видов транспорта почти на две недели.