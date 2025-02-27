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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Будет шумно: подрядчик высказался о ремонте эстакады на Центральной площади Ижевска

13:35, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Будет шумно: подрядчик высказался о ремонте эстакады на Центральной площади Ижевска
13:35, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#ремонт мостов
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Работа будет идти даже ночью.

Ижевск. Удмуртия. Жителей домов возле Центральной площади Ижевска предупредили о шуме в ходе ремонта пешеходной эстакады. Об этом заявил руководитель строительного управления «Территория» Дмитрий Усов на брифинге с журналистами 27 февраля.

«Будет шумно как в ночное, так и в дневное время. Остаётся только принести извинения перед местными жителями за доставленные неудобства, но это необходимо. Мы понимаем, что это приведёт к какому-то дискомфорту жителей, поэтому для себя приняли решение, что самые шумные работы будем производить днём», — поделился руководитель подрядной организации Дмитрий Усов.

При этом он уточнил, что, возможно, придётся выполнять шумные работы и ночью. К самым громким видам работ он отнёс демонтаж конструкций и абразивные работы. 

Напомним, в связи с ремонтом движение перекроют для всех видов транспорта почти на две недели.

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13:35, 27 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
6
0
#Ижевск\n#ремонт мостов