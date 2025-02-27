Ижевск. Удмуртия. Ремонт пешеходной эстакады на Центральной площади Ижевска завершат к 30 ноября 2025 года. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин на брифинге с журналистами 27 февраля.

Как сообщили представители горадминистрации и подрядчика, с 28 февраля вводится частичное ограничение движения пешеходов со стороны Центральной площади — оба схода с восточной стороны эстакады (ближе к кинотеатру Россия) и половина эстакады.

«К 3 марта будет перенесена трамвайная остановка в сторону улицы Бородина. Движение пешеходов будет организовано в соответствии со схемой, разработанной ГИБДД. А 10 марта в зоне ремонтных работ уже полностью перекроют пешеходное движение», — поделился заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин. Стоит отметить, что вместе с трамвайной остановкой будут перенесены пешеходные переходы — как и остановка, примерно на 50 метров в сторону Бородина.

«С 10 марта движение пешеходов организуется по тоннелю под пешеходной эстакадой с западной стороны Карла Маркса в обоих направлениях. Выход на Центральную площадь будет возможен либо с переулка Широкого, либо с пешеходного перехода на улице Лихвинцева в сторону кинотеатра Россия», — пояснил директор строительного управления «Территория» Дмитрий Усов.

Также, начиная с 10 марта, движение по улице Карла Маркса будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, в ночное время (с 22:00 до 05:00) будет перекрываться движение общественного транспорта. Руководитель подрядной организации указал на то, что за время ремонта на перекрытие движения ночью будет выделено 45 дней. О введении этих ограничений будут сообщать дополнительно.

Помимо этого, в июле запланировано полное перекрытие участка на 11 дней. Как отметил Максим Шадрин, месяц выбран из-за того, что в это время студенты и школьники уже заканчивают учёбу, а многие горожане уходят в отпуска. Точная дата пока неизвестна, но о ней должны будут сообщить заранее.

В ходе брифинга также обсудили объезды ремонтируемого участка — основными стали переулок Широкий и улица Бородина.

«Улицы объединяют Пушкинскую и Горького, на которые выпадает данный участок. Перед нашими дорожными службами поставлена задача — к моменту перекрытия улицы Карла Маркса необходимо привести объезды в порядок. В том числе, провести работы по устранению дорожных дефектов», — рассказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству.

Руководитель организации-подрядчика также отметил, что отремонтированная пешеходная эстакада будет стилизована под вид Центральной площади — широкоформатная плитка, освещение в той же стилистике, а также архитектурные формы.

Напомним, ремонт эстакады стартовал 20 февраля этого года. Работы планируется завершить к 30 ноября 2025 года.