Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Жителя Можги подозревают в насильственном удержании работников скорой помощи в квартире

16:45, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Можги подозревают в насильственном удержании работников скорой помощи в квартире
16:45, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Можга\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#уголовное дело
Источник фото: следственное управление СКР по Удмуртии
83
0

Фельдшер приехал на вызов к его матери.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги подозревают в незаконном лишении свободы работников скорой помощи. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

По данным следствия, в январе 2025 года 44-летний житель Можги вызвал скорую помощь своей матери. После оказания женщине необходимой помощи фельдшер и водитель ещё 20 минут не могли покинуть квартиру пациентки. Всё это время её сын незаконно удерживал работников скорой помощи, угрожая им ножом. 

В результате водитель и фельдшер смогли самостоятельно выйти из квартиры, а затем обратились в правоохранительные органы. Отмечается, что подозреваемый не нанёс вреда их здоровью. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «г», «ж» части 2 статьи 127 УК России («Незаконное лишение свободы»). За совершение данного преступления суд может приговорить к лишению свободы сроком до 5 лет.

В настоящий момент с жителя Можги взяли подписку о невыезде. Также ему назначили психиатрическую судебную экспертизу. 

16:45, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Можга\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#уголовное дело