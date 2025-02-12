Можга. Удмуртия. Жителя Можги подозревают в незаконном лишении свободы работников скорой помощи. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в январе 2025 года 44-летний житель Можги вызвал скорую помощь своей матери. После оказания женщине необходимой помощи фельдшер и водитель ещё 20 минут не могли покинуть квартиру пациентки. Всё это время её сын незаконно удерживал работников скорой помощи, угрожая им ножом.

В результате водитель и фельдшер смогли самостоятельно выйти из квартиры, а затем обратились в правоохранительные органы. Отмечается, что подозреваемый не нанёс вреда их здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «г», «ж» части 2 статьи 127 УК России («Незаконное лишение свободы»). За совершение данного преступления суд может приговорить к лишению свободы сроком до 5 лет.

В настоящий момент с жителя Можги взяли подписку о невыезде. Также ему назначили психиатрическую судебную экспертизу.