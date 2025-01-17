На перекрёстке Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске проведут ямочный ремонт

Ижевск. Удмуртия. Ямочный ремонт проведут на перекрёстке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

Под записью на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова «ВКонтакте» местные жители попросили обратить внимание на ремонт дороги. Отмечается, что после температурных скачков на дороге образовались большие ямы.

«Устранение аварийных дефектов выполнялось на этой неделе. Работы будут продолжены на следующей неделе (прим. ред. — с 20 по 26 января)», — ответили в горадминистрации.