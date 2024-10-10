Завершился капитальный ремонт на двух участках дороги «Ижевск-Ува»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на участках около населённых пунктов Лудорвай и Шудья региональной дороги «Ижевск-Ува» завершился капитальный ремонт. Было отремонтировано 1,1 км трассы. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

На данных участках движение было однополосное. Проектом капремонта предусмотрено уширение в местах поворотов к населенным пунктам, переходные скоростные полосы движения.

Помимо ремонта самого полотна дороги, было установлено новое освещение со светодиодными светильниками. Обустроены тротуары, которые ведут к остановкам общественного транспорта. На всей протяжённости дороги установлены знаки и нанесена разметка. Также для безопасности участников движения пешеходные переходы у населенных пунктов Лудорвай и Шудья по требованию ГАИ перенесены на новые места.