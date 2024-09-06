После жалоб ижевчан Минспорт Удмуртии начал разбираться в ситуации со СШОР по горным лыжам и сноуборду

Ижевск. Удмуртия. Представители Минспорта Удмуртии встретятся с родителями воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду. Жительница Удмуртии Людмила Воробьева в своих соцсетях рассказала, что у родителей юных спортсменов складывается впечатление, что Спортивную школу олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду в Чекериле пытаются уничтожить.

«Обучение в школе бесплатное, похоже именно это и не дает покоя некоторым деятелям от спорта, кто хочет сделать государственное предприятие коммерческим. Спортивная школа давно уже не видела ремонта, с превеликим трудом удалось заполучить здание, в котором располагался пункт проката, затем кафе, затем банкетный зал», — написала она.

Также взрослых возмутил факт, что в школу не взяли работать тренера Зинура Закирова. Людмила Воробьева пояснила, что тренер работал в этом учреждении с момента его открытия и воспитал многих спортсменов. В числе его воспитанников чемпионка России по адаптивному спорту Ирина Богданова. Женщина отметила, что воспитанники школы любят и уважают этого тренера.

1 сентября родители учеников горнолыжного отделения спортшколы провели собрание. По данным группы СШ по горнолыжному спорту и сноуборду в соцсети «ВКонтакте», собравшиеся обсуждали серьезные изменения, которые внесла администрация горнолыжного курорта «Чекерил» в учебно-тренировочный процесс. Родители и представители администрации не смогли прийти к общему мнению. Директор спорткомплекса не присутствовал на встрече, так как находится в отпуске.

О данной ситуации узнал министр спорта Удмуртии Денис Парахин. В соцсетях он ответил Людмиле Воробьевой, что Минспорта региона уже разбирается в данной ситуации. Чтобы решить возникшие проблемы, министерство встретится с родительским комитетом на неделе с 9 по 15 сентября.

«Мы готовы вкладываться в детей. Мы верим и надеемся, что наш голос услышат те, от кого зависят судьбы наших детей. Мы надеемся, что в Удмуртской Республике вырастут олимпийские чемпионы по горным лыжам, и началом их спортивного пути будет обучение в Спортивной школе на Чекериле», — пишет местная жительница Людмила Воробьева.