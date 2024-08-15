Автоклубы Удмуртии в 2024 году больше 200 раз выезжали в отдаленные деревни и сёла

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года автоклубы около 200 раз выезжали в отдаленные населенные пункты Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Автоклубы ездят по деревням и сёлам региона в рамках нацпроекта «Культура». Они проводят для местных жителей разнообразные концерты, театрализованные представления, интерактивные программы и акции. Отмечается, что в Год семьи артисты делают акцент на семейные конкурсы и мероприятия. Помимо этого, автоклубы подключаются к социальным проектам — организуют поздравления для ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны.

С начала года мероприятия автоклубов посетили более 69 тыс. человек. Отмечается, что положительные отзывы местных жителей подтверждают важность автоклубов в культурной жизни региона.