Пытавшуюся пронести в суд наркотик девушку задержали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 20-летнюю девушку задержали с наркотиками на входе в Арбитражный суд Удмуртии. Запрещенное вещество было обнаружено у молодой гражданки при досмотре имеющихся у нее при себе вещей, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по УР.

Инцидент произошел на минувшей неделе. Девушка явилась на заседание суда и по требованию судебного пристава при проходе рамки металлоискателя выложила имеющиеся у нее металлические предметы и другие вещи, среди которых оказалась сигаретная пачка.

В коробке пристав обнаружил сверток с субстанцией растительного происхождения. Позже вещество было идентифицировано как марихуана. Наркотик приставы изъяли, а на нарушительницу был составлен административный протокол о невыполнении законного распоряжения сотрудника ФССП.

Девушку вместе с изъятым передали вызванному наряду полиции для дальнейшего разбирательства.