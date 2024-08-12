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Пытавшуюся пронести в суд наркотик девушку задержали в Ижевске

10:00, 12 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Пытавшуюся пронести в суд наркотик девушку задержали в Ижевске
10:00, 12 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
139
0
#Удмуртия\n#арбитражный суд\n#судебные приставы\n#наркотики
Фото: Пресс-служба УФССП по УР
139
0

Гражданка с марихуаной явилась на заседание в Арбитражный суд Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. 20-летнюю девушку задержали с наркотиками на входе в Арбитражный суд Удмуртии. Запрещенное вещество было обнаружено у молодой гражданки при досмотре имеющихся у нее при себе вещей, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по УР.

Инцидент произошел на минувшей неделе. Девушка явилась на заседание суда и по требованию судебного пристава при проходе рамки металлоискателя выложила имеющиеся у нее металлические предметы и другие вещи, среди которых оказалась сигаретная пачка.

В коробке пристав обнаружил сверток с субстанцией растительного происхождения. Позже вещество было идентифицировано как марихуана. Наркотик приставы изъяли, а на нарушительницу был составлен административный протокол о невыполнении законного распоряжения сотрудника ФССП.

Девушку вместе с изъятым передали вызванному наряду полиции для дальнейшего разбирательства.

10:00, 12 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
139
0
#Удмуртия\n#арбитражный суд\n#судебные приставы\n#наркотики