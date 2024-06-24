Глава МВД по Удмуртии прибыл в Ингушетию

Магас. Ингушетия. Министр внутренних дел по Удмуртии Максим Тихонов посетил удмуртских полицейских, находящихся в командировке в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В задачи отряда, состоящего из сотрудников различных подразделений МВД по УР, входит осуществление охраны общественного порядка, поддержание общественной безопасности, выявление и пресечение преступлений на территории Ингушетии.

Генерал-майор полиции проверил боеготовность сотрудников, оценил условия, в которых несут службу полицейские. В рамках традиционной акции МВД «Посылка» командированным полицейским были переданы подарки от родных и близких, а наиболее отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды.

В ходе командировки Максим Тихонов посетил расположение Временной оперативной группы МВД России в Республике Ингушетия, где провёл рабочее совещание с руководителем ВОГ полковником полиции Эдуардом Кудряшовым.

Напомним, полицейские отправились из Удмуртии в Ингушетию в начале марта.