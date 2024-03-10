Полицейские Удмуртии направились в командировку в Ингушетию

Ижевск. Удмуртия. Сводный отряд МВД по Удмуртской Республике отправился в Ингушетию для поддержания правопорядка на территории Северо-Кавказского региона. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские направляются для выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, противодействию преступности в Ингушетии.

Перед отправкой они прошли обучающий курс, особое внимание было уделено специальным дисциплинам, необходимым для несения службы в особых условиях Северного Кавказа. Сотрудники сводного отряда сменят своих коллег из Удмуртии, находящихся в служебной командировке с лета 2023 года.