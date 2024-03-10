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Полицейские Удмуртии направились в командировку в Ингушетию

10:12, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Полицейские Удмуртии направились в командировку в Ингушетию
10:12, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
404
0
#МВД по Удмуртии\n#Ингушетия\n#полиция
Фото: пресс-служба МВД по УР
404
0

В Ижевске состоялись проводы сводного отряда.

Ижевск. Удмуртия. Сводный отряд МВД по Удмуртской Республике отправился в Ингушетию для поддержания правопорядка на территории Северо-Кавказского региона. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Полицейские направляются для выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, противодействию преступности в Ингушетии. 

Перед отправкой они прошли обучающий курс, особое внимание было уделено специальным дисциплинам, необходимым для несения службы в особых условиях Северного Кавказа. Сотрудники сводного отряда сменят своих коллег из Удмуртии, находящихся в служебной командировке с лета 2023 года.

 

10:12, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
404
0
#МВД по Удмуртии\n#Ингушетия\n#полиция