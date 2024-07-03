В Ижевске снят режим повышенной готовности, введённый после обрушения потолков на улице Софьи Ковалевской

Ижевск. Удмуртия. В границах дома №2 по улице Софьи Ковалевской в Ижевске сняли режим повышенной готовности, введённый после обрушения потолков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Режим «Повышенная готовность» сняли с 17:00 1 июля.

Напомним, в начале марта 2024 года в Народный фронт обратились жильцы дома с жалобой на недобросовестность действий подрядчиков и управляющей компании — МУП «СпДУ». Летом в здании начался ркмонт, продолжавшийся до декабря 2023 года. Осадки при незакрытой кровле привели к намоканию чердачных конструкций. В подъезде провис потолок, поползли трещины, со слов жителей — в одной из квартир произошло обрушение.

Без должного контроля сроки ремонта затянулись, что и привело к намоканию чердачных перекрытий и обрушению потолков в квартирах, жить в которых стало невозможно.

В конце июня новый подрядчик восстановил потолки и перекрытия на чердаке.