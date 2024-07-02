Жителей аварийных домов Ленинского района Ижевска расселят на десять лет раньше

Изначально расселение планировалось до 2035 года.
Ижевск. Удмуртия. На десять лет сдвинули сроки расселения жителей из аварийного жилья в Ижевске после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.
Установлено, что пять домов в Ленинском районе признаны аварийными и подлежат сносу. При этом установлены сроки расселения жильцов аварийных зданий до 2035 года.
Для защиты прав жителей районный прокурор обратился с иском в суд, чтобы изменить сроки расселения.
Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на Управление ЖКХ администрации Ижевска расселить жильцов до 31 декабря 2025 года.
Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.