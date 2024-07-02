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Жителей аварийных домов Ленинского района Ижевска расселят на десять лет раньше

13:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителей аварийных домов Ленинского района Ижевска расселят на десять лет раньше
13:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
335
0
#аварийное жилье\n#Ижевск
Фото: Яндекс Карты
335
0

Изначально расселение планировалось до 2035 года.

Ижевск. Удмуртия. На десять лет сдвинули сроки расселения жителей из аварийного жилья в Ижевске после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.

Установлено, что пять домов в Ленинском районе признаны аварийными и подлежат сносу. При этом установлены сроки расселения жильцов аварийных зданий до 2035 года.

Для защиты прав жителей районный прокурор обратился с иском в суд, чтобы изменить сроки расселения.

Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на Управление ЖКХ администрации Ижевска расселить жильцов до 31 декабря 2025 года.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.

13:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
335
0
#аварийное жилье\n#Ижевск