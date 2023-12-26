Возбуждение уголовного дела против депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова признано законным

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал законным возбуждение уголовного дела в отношении депутата Госсовета республики, бывшего советника генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Напомним, в апреле 2023 года Сергея Мусинова обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест. В июне его выпустили из-под домашнего ареста.

Органы предварительного следствия обвиняют Сергея Васильевича в совершении мошенничества. Районный суд признал постановление следователя отвечающим требованиям уголовно-процессуального законодательства, указав, что уголовное дело возбуждено уполномоченным лицом при наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела.

Верховный суд республики, исследовав представленные материалы дела, включая заявленные при апелляционном рассмотрении ходатайства об исследовании новых доказательств, заслушав мнение участников процесса, оставил постановление Индустриального районного суда Ижевска без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.