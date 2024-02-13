Верховный суд признал законным продление домашнего ареста бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии

Судья не изменил меру пресечения и установленные сроки.
Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал законным продление домашнего ареста бывшей и. о. министра здравоохранения республики Наталье Якимовой. Об этом сообщает Объединенная служба судейского сообщества Удмуртии.
Напомним, что Наталья Якимова обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями». 9 декабря 2023 года её отправили под домашний арест, а 2 февраля 2024 года суд Индустриального района Ижевска продлил меру пресечения еще на два месяца.
Защитник обвиняемой счёл постановление суда незаконным и необоснованным, в результате чего подал апелляционную жалобу. По мнению адвоката, суд незаконно принял во внимание тяжесть обвинения и данные оперативно-разыскных мероприятий, а также он отметил, что подсудимая не намерена скрываться от следствия или воздействовать на участников дела. В связи с этим защитник попросил избрать более мягкую меру пресечения.
13 февраля апелляционную жалобу рассмотрел Верховный суд Удмуртии. Он исследовал материалы дела, выслушал мнение участников процесса и признал выводы суда Индустриального района Ижевска обоснованными. Бывшая и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова пробудет под домашним арестом до 8 апреля 2024 года.