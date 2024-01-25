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Обвиняемому в изнасиловании девочки жителю Сарапула назначили наказание

11:24, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемому в изнасиловании девочки жителю Сарапула назначили наказание
11:24, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#изнасилование\n#дети\n#Сарапул\n#Верховный суд Удмуртии
Фото: unsplash.com (Эмилиано Бар)
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Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет.

Сарапул. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор жителю Сарапула, обвиняемому в изнасиловании малолетней. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Ранее не судимого 51-летнего жителя Сарапула признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» части 4 статьи 131 и п. «б» части 4 статьи 132 УК России («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, и насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Верховный суд Удмуртии назначил насильнику наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Дополнительно суд лишил жителя Сарапула права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на 12 лет. 

11:24, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
405
0
#изнасилование\n#дети\n#Сарапул\n#Верховный суд Удмуртии