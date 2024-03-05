Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор бывшему замначальника «Увадрев-Холдинга» 

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор первой инстанции в отношении бывшего замначальника УМТО «Увадрев-Холдинг», обвиняемого в совершении коммерческих подкупов на общую сумму почти в 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Один из районных судов Ижевска ранее признал виновным фигуранта в том, что с 1 января 2019 года по 25 октября 2022 года им совершены девять коммерческих подкупов на общую сумму 1 946 415 рублей.

Мужчина получал деньги от поставщиков за совершение в их интересах действий при проведении закупок товарно-материальных ценностей, необходимых для деятельности компании. Муд первой инстанции приговорил его к 6 годам условно с четырёхлетним испытательным сроком и назначил штраф в размере 3 млн рублей, лишив фигуранта права работать на административно-хозяйственных должностях в коммерческих компаниях на три года. Также у мужчины конфисковали деньги и имущество на сумму коммерческих подкупов.

Гособвинение и потерпевшая сторона — «Увадрев Холдинг» — обжаловали приговор из-за его чрезмерной мягкости. Подсудимый, в свою очередь, также внёс апелляцию и попросил оправдать его.

Верховный суд Удмуртии отменил условное наказание изменив его на реальный срок. Фигурант отправлен в колонию общего режима на 6 лет.