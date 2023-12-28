Паблик для сохранения и восстановления храма на севере Удмуртии появился в сети

Нововолково. Удмуртия. Прихожане Сретенской церкви села Нововолково Балезинского района Удмуртии создали в соцсетях группу храма. Об этом сообщили в республиканском молодёжном православном объединении «Под куполом небес».

Церковь Сретения Господня была построена в период с 1902 по 1911 годы по проекту архитектора Ивана Чарушина. Церковь закрыли в 1937 году. Здание церкви использовали под пункт «Заготзерно», а с 1965 года здесь расположился клуб. Сейчас на церковных вратах висит табличка «Нововолковский сельский дом культуры»

Сообщество «ВКонтакте» создали для объединения единомышленников, желающих сохранить и восстановить храм. Там же уже получена первая партия пожертвованной утвари. Среди прочего — полный комплект иерейского облачения.

«Но в Нововолково, строго говоря, вообще ничего нет. Так что, если у вас есть чем делиться, — делитесь!» — призвала дарителей православная молодёжь.