Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Паблик для сохранения и восстановления храма на севере Удмуртии появился в сети

17:15, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Паблик для сохранения и восстановления храма на севере Удмуртии появился в сети
17:15, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Балезинский район\n#храмы Удмуртии
Фото: vk.com/club223981080
89
0

Возрождаемый храм нуждается в утвари и любой посильной помощи.

Нововолково. Удмуртия. Прихожане Сретенской церкви села Нововолково Балезинского района Удмуртии создали в соцсетях группу храма. Об этом сообщили в республиканском молодёжном православном объединении «Под куполом небес»

Церковь Сретения Господня была построена в период с 1902 по 1911 годы по проекту архитектора Ивана Чарушина. Церковь закрыли в 1937 году. Здание церкви использовали под пункт «Заготзерно», а с 1965 года здесь расположился клуб. Сейчас на церковных вратах висит табличка «Нововолковский сельский дом культуры»

Сообщество «ВКонтакте» создали для объединения единомышленников, желающих сохранить и восстановить храм. Там же уже получена первая партия пожертвованной утвари. Среди прочего — полный комплект иерейского облачения. 

«Но в Нововолково, строго говоря, вообще ничего нет. Так что, если у вас есть чем делиться, — делитесь!» — призвала дарителей православная молодёжь.

17:15, 28 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Балезинский район\n#храмы Удмуртии