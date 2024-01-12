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В возрождаемую церковь села Нововолково привезли утварь из монастыря в селе Люк

09:40, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В возрождаемую церковь села Нововолково привезли утварь из монастыря в селе Люк
09:40, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Балезинский район\n#храмы Удмуртии
Фото: vk.com/club223981080
98
0

Храм на севере Удмуртии будет рад любой посильной помощи.

Нововолково. Удмуртия. В возрождаемую Сретенскую церковь села Нововолково в Балезинском районе Удмуртии привезли утварь из Ризположенского монастыря в селе Люк. Об этом сообщается в соцсетях храма.

«Сегодняшний день оказался чудесным! Он связал невидимой доброй нитью наши сердца. А то, что идёт от сердца, до сердца и доходит. Людей, которые никогда не знали и не видели друг друга, объединила вера, любовь, доброта и благодарность. Это так здорово и очень похоже на чудо!» — говорится в сообщении.

Напомним, раньше в соцсетях появился паблик северного прихода, призванный объединить силы в сохранении и восстановлении храма. 

09:40, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Балезинский район\n#храмы Удмуртии