В возрождаемую церковь села Нововолково привезли утварь из монастыря в селе Люк

Нововолково. Удмуртия. В возрождаемую Сретенскую церковь села Нововолково в Балезинском районе Удмуртии привезли утварь из Ризположенского монастыря в селе Люк. Об этом сообщается в соцсетях храма.

«Сегодняшний день оказался чудесным! Он связал невидимой доброй нитью наши сердца. А то, что идёт от сердца, до сердца и доходит. Людей, которые никогда не знали и не видели друг друга, объединила вера, любовь, доброта и благодарность. Это так здорово и очень похоже на чудо!» — говорится в сообщении.

Напомним, раньше в соцсетях появился паблик северного прихода, призванный объединить силы в сохранении и восстановлении храма.