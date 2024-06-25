Госдума поддержала закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва. Депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, документ начнет действовать с 2025 года.

Напомним, индексацию пенсий для тех пожилых людей, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться и получать официальную зарплату, отменили в 2016 году. Мораторий вводился как временная мера, чтобы сбалансировать федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

Как заявила участвовавшая в заседании вице-премьер правительства Татьяна Голикова, после индексации пенсии вырастут в среднем на 1,3 тыс. рублей. Отмечается, что исполнение закона потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд.

Вернуть индексацию пенсий предложил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.