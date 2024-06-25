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Госдума поддержала закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

15:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Госдума поддержала закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
15:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Россия\n#Госдума\n#законопроект\n#деньги\n#соцзащита\n#пенсионеры\n#пенсии
Фото: pxhere.com
92
0

Документ принят в первом чтении.

Москва. Депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, документ начнет действовать с 2025 года.

Напомним, индексацию пенсий для тех пожилых людей, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться и получать официальную зарплату, отменили в 2016 году. Мораторий вводился как временная мера, чтобы сбалансировать федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

Как заявила участвовавшая в заседании вице-премьер правительства Татьяна Голикова, после индексации пенсии вырастут в среднем на 1,3 тыс. рублей. Отмечается, что исполнение закона потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд. 

Вернуть индексацию пенсий предложил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

15:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Россия\n#Госдума\n#законопроект\n#деньги\n#соцзащита\n#пенсионеры\n#пенсии