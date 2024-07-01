Счета Хабиба Нурмагомедова арестовали из-за долга в 300 миллионов рублей

Махачкала. Дагестан. Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму денег. Федеральная налоговая служба наложила арест на его счета, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, сумма долга экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе составляет 297 млн рублей. Сообщается также, что ранее налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова. Причиной послужило указание недостоверных сведений.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в смешанных единоборствах (ММА) без единого поражения. В 2021 году фонд «Общественное мнение» по итогам опросов объявил бойца спортсменом года. После победы над американцем Джастином Гэтжи 22 октября 2023 года Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру.