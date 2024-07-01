Счета Хабиба Нурмагомедова арестовали из-за долга в 300 миллионов рублей

Ранее налоговики закрыли несколько фирм спортсмена.
Махачкала. Дагестан. Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму денег. Федеральная налоговая служба наложила арест на его счета, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным издания, сумма долга экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе составляет 297 млн рублей. Сообщается также, что ранее налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова. Причиной послужило указание недостоверных сведений.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в смешанных единоборствах (ММА) без единого поражения. В 2021 году фонд «Общественное мнение» по итогам опросов объявил бойца спортсменом года. После победы над американцем Джастином Гэтжи 22 октября 2023 года Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру.