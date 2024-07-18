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Для покупки валюты в онлайн-игре школьница из Можги перевела мошеннику почти 240 тысяч рублей

13:23, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для покупки валюты в онлайн-игре школьница из Можги перевела мошеннику почти 240 тысяч рублей
13:23, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Можга\n#Удмуртия\n#мошенники\n#кредит\n#деньги
Фото: unsplash.com (Paul Felberbauer)
157
0

Под диктовку злоумышленника четвероклассница оформила кредит на маму.

Можга. Удмуртия. Чтобы купить валюту в онлайн-игре, школьница из Можги оформила кредит и перевела мошенникам деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что ночью, пока мама спала, 10-летняя дочка связалась в мессенджере с неизвестным. Злоумышленник предложил девочке купить валюту в популярной онлайн-игре и убедил сфотографировать банковскую карту родителя. После этого четвероклассница с помощью телефона матери оформила кредит. 

Когда школьница начала сомневаться в правильности своих действий, мошенник начал угрожать ей правоохранительными органами. В результате испуганная девочка перевела деньги на продиктованный счет. Утром её мама обнаружила списание 239 тыс. рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная с банковского счета»). Полиция устанавливает лица, причастные к этому преступлению. 

13:23, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Можга\n#Удмуртия\n#мошенники\n#кредит\n#деньги