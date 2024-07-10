Госдума рассмотрела законопроект о денежной компенсации неиспользованных отгулов

Москва. За неиспользованные отгулы при увольнении необходимо начислять компенсации. Закон об этом приняла в первом чтении 10 июля Госдума, пишет «Парламентская газета».

Соответствующую обязанность работодателей хотят закрепить в Трудовом кодексе. Ранее за такие поправки высказался Конституционный суд.

Отмечается, что при увольнении не все работники успевают воспользоваться накопленными отгулами. В этом случае работодатели обычно уклоняются от компенсаций. Заставить руководителей соблюдать права трудящихся призван законопроект. Также в документе говорится, что отгул можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.