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Госдума рассмотрела законопроект о денежной компенсации неиспользованных отгулов

17:49, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Госдума рассмотрела законопроект о денежной компенсации неиспользованных отгулов
17:49, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#финансы и деньги\n#Госдума\n#законы\n#деньги\n#финансы\n#труд\n#компенсация
Фото: pxhere.com
37
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Документ прошел первое чтение.

Москва. За неиспользованные отгулы при увольнении необходимо начислять компенсации. Закон об этом приняла в первом чтении 10 июля Госдума, пишет «Парламентская газета».

Соответствующую обязанность работодателей хотят закрепить в Трудовом кодексе. Ранее за такие поправки высказался Конституционный суд. 

Отмечается, что при увольнении не все работники успевают воспользоваться накопленными отгулами. В этом случае работодатели обычно уклоняются от компенсаций. Заставить руководителей соблюдать права трудящихся призван законопроект. Также в документе говорится, что отгул можно использовать в течение года или присоединить к отпуску. 

17:49, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#финансы и деньги\n#Госдума\n#законы\n#деньги\n#финансы\n#труд\n#компенсация