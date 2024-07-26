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Новый порядок списания долгов по кредитам начал действовать в России

13:01, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Новый порядок списания долгов по кредитам начал действовать в России
13:01, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
640
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#финансы и деньги\n#банки\n#долги\n#законы\n#деньги\n#микрозаймы\n#кредиты
Фото: pxhere.com
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Теперь в первую очередь забирают проценты.

Москва. Задолженности по кредитам в России теперь списывают в ином порядке, чем прежде. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев, с 1 июля со счетов должников в первую очередь забирают проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени. Такая мера введена в целях облегчения положения заемщиков, оказавшихся в трудном материальном положении, пояснил эксперт.

Отмечается, что в последнее время в России вырос средний размер микрозаймов. По данным Нацбюро кредитных историй, в июне он составил 10 080 рублей, увеличившись за год на 900 рублей. Кроме того, самыми закредитованными в стране по итогам 2023 года оказались многодетные семьи. 

13:01, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
640
0
#финансы и деньги\n#банки\n#долги\n#законы\n#деньги\n#микрозаймы\n#кредиты