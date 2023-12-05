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Восемь ижевчан обвиняют в организации притона на улице Татьяны Барамзиной

11:10, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Восемь ижевчан обвиняют в организации притона на улице Татьяны Барамзиной
11:10, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#притон\n#проституция\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (ckstockphoto)
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Под видом массажа клиентам оказывались услуги сексуального характера.

Ижевск. Удмуртия. Восемь жителей Ижевска обвиняются в организации занятия проституцией и содержании притона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

По версии следствия, восемь человек в возрасте от 22 до 39 лет вели незаконную деятельность в период с ноября 2021 года по начало сентября 2022 года. В одном из помещений нежилого здания по улице Татьяны Барамзиной они организовали притон. В нем под видом массажа девушки оказывали клиентам сексуальные услуги. 

По данном факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска. 

За совершенное преступление злоумышленников могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

11:10, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#притон\n#проституция\n#уголовное дело