Восемь ижевчан обвиняют в организации притона на улице Татьяны Барамзиной

Ижевск. Удмуртия. Восемь жителей Ижевска обвиняются в организации занятия проституцией и содержании притона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, восемь человек в возрасте от 22 до 39 лет вели незаконную деятельность в период с ноября 2021 года по начало сентября 2022 года. В одном из помещений нежилого здания по улице Татьяны Барамзиной они организовали притон. В нем под видом массажа девушки оказывали клиентам сексуальные услуги.

По данном факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска.

За совершенное преступление злоумышленников могут лишить свободы на срок до 5 лет.