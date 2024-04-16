Изнасиловавшему дочь сожительницы жителю Селтинского района вынесли приговор

Селты. Удмуртия. Жителя Селтинского района осудили за изнасилование 16-летней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Осенью 2023 года 40-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю дочь своей сожительницы, с которой они длительное время жили вместе.

Мужчина воспользовался состоянием сильного алкогольного опьянения подростка и совершил половой акт против воли потерпевшей.

Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, в том числе полное признание вины и раскаяние в содеянном, и отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда мужчину лишили свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.