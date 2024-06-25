Глазовский суд оставил под арестом юношу, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

Глазов. Удмуртия. 17-летнего жителя Глазовского района, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки, оставили под арестом. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По версии следствия, обвиняемый из-за личной неприязни задушил свою знакомую проводом от зарядки. После убийства он закопал труп в ближайшем лесу. В ходе поисковых мероприятий юноша сознался в преступлении и указал местонахождение трупа.

Сторона защиты ходатайствовала о смене меры пресечения на домашний арест.

Суд учел личность обвиняемого, возможность скрыться от следствия и суда, и невозможность обеспечения необходимого контроля за ним при изменении меры пресечения.

Исходя из обстоятельств дела, условий жизни и воспитания обвиняемого, а также его отношений с родителями, суд не усмотрел основания для передачи его под контроль родственников, оставив юношу под стражей до 31 июля.

Постановление не вступило в законную силу.