За разбойное нападение подросток из Можги получил условный срок 

Можга. Удмуртия. В Можге 16-летний подросток получил наказание за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В начале ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом ранее незнакомому человеку с целью хищения денежных средств, после чего начал избивать потерпевшего руками и ногами в область головы и туловища.

В результате нанесённых побоев у потерпевшего зафиксирован закрытый перелом ребра и множественные кровоподтёки.

В ходе судебного заседания юноша признал вину.

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств подростку назначали наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.