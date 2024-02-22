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За разбойное нападение подросток из Можги получил условный срок 

14:15, 22 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За разбойное нападение подросток из Можги получил условный срок 
14:15, 22 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
35
0
#несовершеннолетние\n#разбой\n#Можга
Фото: arzik2
35
0

В момент преступления юноша был пьян.

Можга. Удмуртия. В Можге 16-летний подросток получил наказание за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В начале ноября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом ранее незнакомому человеку с целью хищения денежных средств, после чего начал избивать потерпевшего руками и ногами в область головы и туловища.

В результате нанесённых побоев у потерпевшего зафиксирован закрытый перелом ребра и множественные кровоподтёки.

В ходе судебного заседания юноша признал вину.

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств подростку назначали наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

14:15, 22 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
35
0
#несовершеннолетние\n#разбой\n#Можга