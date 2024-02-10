В Ижевске прошёл турнир по хоккею на валенках среди «трудных подростков»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл турнир по хоккею на валенках среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, в соревнованиях приняли участие шесть команд из пяти районов Ижевска и Завьяловского района республики.

Цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни, развитие социальных навыков и лидерства, а также привлечение подростков к систематическим занятиям спортом. Подобные мероприятия способствуют социализации ребят и их развитию, а также помогают предотвратить негативные поведенческие и социальные проблемы.

Все команды показали слаженную игру и волю к победе, однако удача улыбнулась не всем. Победителями стала команда Устиновского района, второе место — команда Октябрьского района, третье место — Первомайского района.

Все участники соревнований получили хороший заряд бодрости, отличное настроение и памятные призы.