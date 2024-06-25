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Психически больного жителя Глазова осудили за секс с малолетней

09:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Психически больного жителя Глазова осудили за секс с малолетней
09:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Глазов\n#секс\n#несовершеннолетние\n#психиатрия
Фото: ИА «Сусанин»
183
0

Его отправили на принудительное лечение у психиатра.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова с психическим заболеванием осудили за секс с малолетней. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда Удмуртии.

Суд установил, что подсудимый, достигший 18-летнего возраста, совершил половое сношение с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, в ноябре в 2022 года.

Суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.

Из-за наличия у обвиняемого психического заболевания суд отправил его на принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу.

09:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#Глазов\n#секс\n#несовершеннолетние\n#психиатрия