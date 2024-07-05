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В Игре обнаружили 15 подростков, купающихся без присмотра родителей

08:30, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Игре обнаружили 15 подростков, купающихся без присмотра родителей
08:30, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
456
0
#Игра\n#несовершеннолетние\n#жара
Фото: Александр Чирков
456
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В поселке ежедневно проводят рейды по местам купания.

Игра. Удмуртия. В Игре обнаружили несовершеннолетних, пожелавших без присмотра старших освежиться в воде. Об этом сообщил глава Игринского района Александр Чирков в соцсетях.

Сотрудники администрации района ежедневно проводят рейдовые мероприятия по местам возможного купания. 4 июля в ходе рейда они увидели 15 несовершеннолетних, купающихся без присмотра родителей.

Александр Чирков напомнил жителям, что ответственность за жизнь и здоровье детей несут их родители и законные опекуны. 

08:30, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
456
0
#Игра\n#несовершеннолетние\n#жара