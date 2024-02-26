Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки жителя Кизнерского района заключили под стражу

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе заключили под стражу местного жителя, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что 48-летний житель Кизнерского района в октябре-декабре 2023 года, находясь дома у ранее незнакомой 13-летней потерпевшей, совершил с ней насильственный половой акт с использованием беспомощного состояния. При этом обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 131 УК России («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»), причём два эпизода.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 22 апреля 2024 года. В ходе судебного заседания обвиняемый не возражал против избрания меры пресечения.