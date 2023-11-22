Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Движение по трассе Ижевск-Воткинск перекрыли для всех видов транспорта

20:15, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Движение по трассе Ижевск-Воткинск перекрыли для всех видов транспорта
20:15, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие дорог
Фото: ИА «Сусанин»
3216
0

Также проезд полностью ограничен по дороге Вокинск-Кельчино-граница Пермского края.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за непогоды полностью перекрыто движение по трассе Ижевск-Воткинск и дальше до Кельчино и границы Пермского края. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ограничение движение для всех видов транспорта введено с 19:00 среды, 22 ноября. Водителей просят учитывать это и выбирать пути объезда. Движене перекрыто по трассе Ижевск-Воткинск и дороге Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. 

20:15, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие дорог