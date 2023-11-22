Движение по трассе Ижевск-Воткинск перекрыли для всех видов транспорта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за непогоды полностью перекрыто движение по трассе Ижевск-Воткинск и дальше до Кельчино и границы Пермского края. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ограничение движение для всех видов транспорта введено с 19:00 среды, 22 ноября. Водителей просят учитывать это и выбирать пути объезда. Движене перекрыто по трассе Ижевск-Воткинск и дороге Воткинск-Кельчино-граница Пермского края.