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Увеличение числа полицейских в аэропорту Ижевска пока не планируют

13:15, 28 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Увеличение числа полицейских в аэропорту Ижевска пока не планируют
13:15, 28 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Ижевск\n#МВД Удмуртии\n#Ижевский аэропорт
Фото: ИА "Сусанин"
52
0

Транспортная полиция готова увеличить штат при существенном постоянном росте пассажиропотока.

Ижевск. Удмуртия. Полицейских в аэропорту Ижевска пока больше не станет. Об этом на брифинге в пятницу, 28 апреля, рассказал начальник Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Алексей Коробейников.

Журналисты задали подполковнику вопрос — добавится ли у его отдела работы из-за изменения статуса ижевского аэропорта, который теперь стал международным

«Пока преждевременно говорить об этом. Да, аэропорт находится в обслуживании Ижевского линейного отдела. Когда будет определённая фактура, необходимость, тогда будем в зависимости от пассажиропотока определять задачи и оптимизировать наше подразделение, которое занимается охраной общественного порядка», — сказал Алексей Коробейников.

Если будет необходимость, то подразделение будет увеличено, заверил подполковник полиции.

13:15, 28 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Ижевск\n#МВД Удмуртии\n#Ижевский аэропорт