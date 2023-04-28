Увеличение числа полицейских в аэропорту Ижевска пока не планируют

Ижевск. Удмуртия. Полицейских в аэропорту Ижевска пока больше не станет. Об этом на брифинге в пятницу, 28 апреля, рассказал начальник Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Алексей Коробейников.

Журналисты задали подполковнику вопрос — добавится ли у его отдела работы из-за изменения статуса ижевского аэропорта, который теперь стал международным?

«Пока преждевременно говорить об этом. Да, аэропорт находится в обслуживании Ижевского линейного отдела. Когда будет определённая фактура, необходимость, тогда будем в зависимости от пассажиропотока определять задачи и оптимизировать наше подразделение, которое занимается охраной общественного порядка», — сказал Алексей Коробейников.

Если будет необходимость, то подразделение будет увеличено, заверил подполковник полиции.