Ижевскому аэропорту присвоен статус международного

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт получил статус международного. Соответствующее распоряжение подписал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте федерального правительства.

«Открыть аэропорт Ижевск для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Напомним, 17 апреля глава Удмуртии сообщил о начале строительства нового терминала воздушной гавани Ижевска. Здание сможет обеспечить пропуск 400 пассажиров в час. Окончание строительства запланировано на 2024 год.

Как сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников, аэровокзал столицы Удмуртии стал 79 международным аэропортом из 91 аэропортов федерального значения.

«Впереди еще работы по обустройству пункта пропуска: купить и установить оборудование, нанять пограничников, таможенников, Россельхоз и Росветнадзоры. Пройти приемку госкомиссией. Вообщем, еще примерно год-два ударной работы», — написал Синельников.