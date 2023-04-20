Суд продлил арест экс-главы Адвокатской палаты Удмуртии

Подозреваемый в дискредитации российской армии Дмитрий Талантов пробудет под стражей до 26 июля.
Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю Адвокатской палаты Удмуртии. Дмитрий Таланов пробудет под стражей до 26 июля 2023 года, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Напомним, экс-глава Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Таланов выступил с критикой в социальных сетях по поводу действий Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донбасса.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного Кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»). Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, новым президентом Адвокатской палаты Удмуртии выбрана Людмила Лямина, до этого занимавшая должность первого вице-президента.