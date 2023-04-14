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После пожара у реки Буй прокуратура Удмуртии начала проверку

12:08, 14 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
После пожара у реки Буй прокуратура Удмуртии начала проверку
12:08, 14 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1369
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#пожар\n#безопасность\n#проверка
Фото: ГУ МЧС России по Удмртии
1369
0

Сотрудники оценят, как в районе были проведены противопожарные мероприятия.  

Камбарка. Удмуртия. После ландшафтного пожара в Камбарском районе прокуратура проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Надзорный орган установит, как в районе исполняется законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Сотрудники оценят организацию проведенных противопожарных мероприятий, проверят, как уполномоченные должностные лица отреагировали на пожар, предприняли ли достаточно мер для ликвидации возгорания и оповещения о нем местных жителей. 

Если прокурор найдет основания, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. 

Напомним, что 12 апреля пожар около реки Буй охватил территорию почти в 195 га. Из-за болотистой местности к огню не могла подъехать техника, поэтому огнеборцы добирались до возгорания пешком, на лодках и квадроцикле. 

12:08, 14 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1369
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#пожар\n#безопасность\n#проверка