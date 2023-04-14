После пожара у реки Буй прокуратура Удмуртии начала проверку

Камбарка. Удмуртия. После ландшафтного пожара в Камбарском районе прокуратура проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорный орган установит, как в районе исполняется законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Сотрудники оценят организацию проведенных противопожарных мероприятий, проверят, как уполномоченные должностные лица отреагировали на пожар, предприняли ли достаточно мер для ликвидации возгорания и оповещения о нем местных жителей.

Если прокурор найдет основания, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, что 12 апреля пожар около реки Буй охватил территорию почти в 195 га. Из-за болотистой местности к огню не могла подъехать техника, поэтому огнеборцы добирались до возгорания пешком, на лодках и квадроцикле.