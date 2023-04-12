В Камбарском районе локализовали крупный ландшафтный пожар

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе в 20:29 объявили локализацию ландшафтного пожара около реки Буй. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сейчас пожарные заканчивают тушить огонь на отдельных участках. Населенным пунктам ничего не угрожает.

Напомним, что о возгорании сухой травы на площади 300 га стало известно в 15:08. Из-за болотистых мест и отсутствия проезда специализированная техника не могла подъехать к огню. Огнеборцам приходилось пешком течение 40-50 минут доходить до пожара. В труднодоступные места личный состав и пожарно-техническое вооружение доставили на моторных лодках и квадроцикле.

Из-за порывистого ветра огонь быстро распространялся по сухим зарослям. Чтобы ограничить зону его распространения, с помощью трактора с плугом была создана минерализованная полоса.

Во время пожара мониторинг обстановки проводился с помощью беспилотников. Они определяли площадь возгорания и искали новые очаги горения.

В ликвидации последствий участвовали пожарные МЧС России, лесопожарные формирования подведомственные Минприроды и поисково-спасательная служба Удмуртии.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

МЧС по Удмуртии сообщает, что за последние 20 дней в регионе произошло более 50 подобных пожаров. Почти в каждом случае возгорание произошло из-за людей. Жителей республики просят не жечь сухую траву, костры и не бросать непотушенные окурки.