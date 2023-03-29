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В Удмуртии утвердили сроки навигации для плавания на маломерных судах по водоемам в 2023 году

13:30, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии утвердили сроки навигации для плавания на маломерных судах по водоемам в 2023 году
13:30, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
165
0
#Удмуртия\n#вода\n#навигация\n#плавание
Фото: unsplash.com (John Thomas)
165
0

Частично навигация откроется с 6 июня.

Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии утвердило сроки использования маломерных судов на водоемах республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии. 

В Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками разрешили навигацию с 6 июня по 1 ноября 2023 года. На всех остальных водных объектах рыбохозяйственного значения плавание маломерных судов допускается с 16 июня по 1 ноября.

В качестве исключения вне установленных сроков водоемами можно пользоваться для проведения официальных физкультурных, спортивных, туристических, образовательных и научно-исследовательских мероприятий.

Навигация на маломерных судах разрешена в любое время органам государственной власти и местного самоуправления для осуществления своих полномочий.

Также ограничения не распространяются на проведение геологического изучения недр, поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных или гидротехнических работ. В таком случае организаторам нужно иметь подтверждающие документы. 

13:30, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
165
0
#Удмуртия\n#вода\n#навигация\n#плавание