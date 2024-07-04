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В Дебёсском районе рядом с рекой Чепца появятся два спасательных поста

14:20, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Дебёсском районе рядом с рекой Чепца появятся два спасательных поста
14:20, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Дебесы\n#Удмуртия\n#спасатели\n#плавание\n#водоёмы
Фото: пресс-служба администрации Дебёсского района
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Водолазы уже очистили дно водоёмов от травмоопасного мусора.

Дебёсы. Удмуртия. Два спасательных поста оборудуют в Дебёсском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 

Посты расположатся у реки Чепца в деревне Тольён и возле федеральной трассы М7 «Волга» в районе нового моста в Дебёсы. Их оборудуют необходимым инвентарём, аптечкой, спасательными принадлежностями и буйками. Рядом с водоёмами планируется установить информационные стенды и туалеты.

На постах будут дежурить матросы-спасатели, которые специально прошли обучение.

Водолазы службы спасения Удмуртии из Глазова уже обследовали дно водоёмов в местах массового отдыха населения и очистили его от крупного и травматичного мусора.  

14:20, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#спасатели\n#плавание\n#водоёмы