В Дебёсском районе рядом с рекой Чепца появятся два спасательных поста

Дебёсы. Удмуртия. Два спасательных поста оборудуют в Дебёсском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Посты расположатся у реки Чепца в деревне Тольён и возле федеральной трассы М7 «Волга» в районе нового моста в Дебёсы. Их оборудуют необходимым инвентарём, аптечкой, спасательными принадлежностями и буйками. Рядом с водоёмами планируется установить информационные стенды и туалеты.

На постах будут дежурить матросы-спасатели, которые специально прошли обучение.

Водолазы службы спасения Удмуртии из Глазова уже обследовали дно водоёмов в местах массового отдыха населения и очистили его от крупного и травматичного мусора.