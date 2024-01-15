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Более 1 млрд рублей потратили жители Удмуртии на услуги физкультуры за 11 месяцев 2023 года

09:40, 15 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 1 млрд рублей потратили жители Удмуртии на услуги физкультуры за 11 месяцев 2023 года
09:40, 15 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
147
0
#Удмуртия\n#плавание\n#бассейн\n#физкультура
Фото: unsplash.com (B Mat an gelo)
147
0

Этой суммы хватит на двухнедельный абонемент в бассейн каждому жителю республики.

Ижевск. Удмуртия. Почти каждый третий житель Удмуртии занимается спортом самостоятельно. Такие данные приводит Удмуртстат по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году.

По данным Минспорта Удмуртии, в республике функционирует 106 бассейнов площадью 10 тыс. квадратных метров, из них 88 крытые. Ведь плаванием можно заниматься круглый год.

В январе-ноябре 2023 года население республики потратило на услуги физкультуры и спорта на 2% больше, чем за этот же период предыдущего года.

1,2 млрд рублей потрачено на услуги физической культуры за 11 месяцев 2023 года. Этой суммы хватит на абонемент в бассейн сроком на две недели каждому жителю Удмуртии.

09:40, 15 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
147
0
#Удмуртия\n#плавание\n#бассейн\n#физкультура